- Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 232 din 21 martie 2020. ?Art. 1. - (1) Se suspenda temporar activitatea in cabinetele de medicina dentara. (2) Prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice de urgența. (3) Masura se aplica incepand cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora Romaniei.…

- Marea Britanie va impune noi masuri de prevenire a raspandirii Covid-19. Autoritațile de la Londra sunt conștiente ca nu mai pot opri virusul ucigaș, așa ca eforturile lor vor fi indreptate spre incetinirea raspandirii. Cu un apel de mobilizare a venit premierul Boris Johnson.