- Zborurile care fac legatura dintre Romania și Franța și Germania, suspendate prin ordonanța militara, incepand de miercuri, ora 23.00 Toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Franta si Germania si din aceste tari catre Romania se vor suspenda incepand de miercuri, ora 23,00, pentru…

- Toate zborurile spre si dinspre Franta si Germania de pe toate aeroporturile din Romania sunt suspendate pentru 14 zile incepand de miercuri, 25 martie, ora 23:00, a anuntat marti seara ministrul de interne Marcel Vela, odata cu prezentarea noilor masuri din ordonanta militara nr. 3.

- Administrația Prezidențiala a anunțat ca șeful statului va susține luni o declarație de presa la Palatul Cotroceni, de la ora 14.00.Marți seara urmeaza sa intre in vigoare noile restricții de circulație pe timpul nopții, intre orele 22.00 și 6.00.Autoritațile au anunțat luni lista sancțiunilor prevazute…

- S a stabilit ce amenzi vor fi date pentru incalcarile prevederilor ordonantei militare.Le gasiti in tabelul de mai jos si in sectiunea "Documenteldquo; .Cei care vor aplica aceste sanctiuni sunt reprezentantii Politiei Romane, Politiei Locale si Jandarmeriei. Amintim ca, avand in vedere dispozitiile…

- Pentru o mai buna cunoaștere a sancțiunilor prevazute de Ordonanțele Militare nr. 1 și 2 din 2020 emise de M.A.I., atașam tabelul cu cadrul legal și cuantumul amenzilor.Amenzile se ridica la sume cuprinse intre 100 și 5.000 de lei, daca ieși pe strada fara sa ai unul din motivele cuprinse in Ordonanța.

- Ministrul Afacerilor Interne Marcel Vela a anuntat sambata seara ca activitatea cabinetelor stomatologice, precum si a centrelor comerciale va fi suspendata temporar incepand de duminica seara.

- ORDONANȚA MILITARA din 21.03.2020 – privind masuri de prevenire a raspandire a COVID-19 Avand in vedere dispozițiile art.24 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgența, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.22 din 21…

- Ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, a declarat marți seara, intr-o conferința de presa, ca prin ordonanța militara s-a decis: „Se suspenda activitatea de servire si consum a produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice, activitati organizate de restaurante, hoteluri, cafenele…