- In Prahova, exista inregistrati oficial aproape 190.000 de pensionari in sistemul de asigurari sociale de stat si 2983 de pensionari agricultori Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP) a facut publice precizari privind mult așteptatele decizii de recalculare a pensiilor in in baza Legii nr. 360/2023.…

- Precizari importante privind discuțiile aparute in spațiul public legate de „scaderea pensiilor” Casa Naționala de Pensii Publice face o serie de precizari importante privind discuțiile aparute in spațiul public legate de „scaderea pensiilor”: ”• Pana in acest moment nu exista nicio decizie de recalculare…

- Guvernul Romaniei a facut un anunț deosebit de important pentru pensionari, care vizeaza o schimbare radicala in sistemul de gestionare a pensiilor. Premierul Marcel Ciolacu a dezvaluit ca se va introduce un nou sistem informativ la Casa Naționala de Pensii Publice, un pas ce va aduce numeroase beneficii…

- Un proiect de hotarare de guvern propune modul cum va fi ajutata compania Tarom. O parte din bani vor veni de la Fondul de rezerva, numit și bugetul paralel al Executivului. In conformitate cu dispozițiile art. 201 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 45/1997, Ministerul Transporturilor propune adoptarea…

- Banii pentru plata pensiilor inaintea sarbatorilor pascale au fost transferați integral Companiei Poșta Romana, a anunțat ministrul Simona Bucura-Oprescu. Sumele necesare pentru plata pensiilor inaintea sarbatorilor pascale au fost transferate, de catre Casa Naționala de Pensii Publice, Poștei Romane,…

- Ministerul Muncii a anunțat ca sumele necesare pentru plata pensiilor inaintea Sarbatorilor Pascale au fost transferate, de catre Casa Nationala de Pensii Publice, Postei Romane. Astfel, banii pentru transa I, reprezentand 50% din suma totala, au fost virati joi, 25 aprilie, iar transele II si III au…

- Datele centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) aratau ca, in luna martie 2024, 423.532 de persoane beneficiau de pensii si indemnizatii prevazute de legi speciale. Ce valoarea au acestea? Cel mai mare numar de persoane se inregistra in cazul beneficiarilor de indemnizatii, arata D.L.…

- Ministerul Muncii din Romania va incepe demersurile pentru incheierea unui memorandum de ințelegere cu ministerul de linie din Armenia. Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura – Oprescu, a avut o intrevedere cu ambasadorul Republicii Armenia la București, Tigran Galtsyan . Cei doi oficiali…