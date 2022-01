Ordonanța facturilor, adoptată greșit. Ședință specială de Guvern pentru îndreptarea erorii Ordonanța compensarilor acordate pentru facturile la energie și la gaze, samburele de razboi dintre PNL și PSD, care nu a vrut sa o adopte in aceasta forma, va fi refacuta. Ordonanța nu a mai ajuns la monitorul Oficial pentru ca s-a constatat o eroare intr-una din anexe, la un calcul. Astfel, premierul Nicolae Ciuca a […] The post Ordonanța facturilor, adoptata greșit. Ședința speciala de Guvern pentru indreptarea erorii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca s-a enervat, in ședința de guvern de miercuri, pe care a convocat-o ca sa indrepte eroarea aparuta in Ordonanța facturilor, adoptata marți de Executiv. Conform unor surse politice, prim-ministrul a cerut o ședința de urgența a coaliției, chiar miercuri seara, pentru a discuta…

- Președintele PNL, Florin Cițu, i-a invitat pe social-democrați sa intre din nou in Opoziție, daca ei cred ca aceasta criza din energie nu ii preocupa pe liberali. PSD a comunicat, miercuri, ca Ordonanța facturilor adoptata de Guvern marți nu este o soluție pentru “haosul generalizat” și ca se impune…

- Ordonanta care prevede corectarea facturilor uriase din ultimele luni la gaze si energie nu se va aplica retroactiv, a anuntat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu, intr-un interviu la DC News. Potrivit acestuia, actul normativ ce urmeaza sa fie adoptat, marți, de Guvern, ar urma sa fie aplicat…

- Șeful DSU Raed Arafat și ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, s-au contrazis in ședința de guvern de vineri, cu privire la masurile pe care autporitațile vor sa le ia in perioada sarbatorilor. Raed Arafat vroia ca toate persoanele care intra in țara sa dețina un test Real Time PCR, insa Rafila nu…

- Prima ședința de Guvern a cabinetului Nicolae Ciuca va avea loc joi seara, dupa votul de investitura din Parlament. Urmatoarea ședința va fi chiar vineri dimineața, pentru rectificarea bugetara, extrem de urgenta. Joi seara, pe 2 decembrie, dupa depunerea juramantului, va avea loc ședinta de guvern…

- Ultima ședința de Guvern a cabinetului Florin Cițu va avea loc chiar marți dupa-amiaza. Pe ordinea de zi au fost trecute urgențele – HG pentru ca data de luni, 29 noiembrie, sa fie zi libera și HG pentru modificarea starii de alerta, pentru a se putea organiza parada și festivitațile de 1 Decembrie.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat oficial, luni, desemnarea lui Nicolae Ciuca pentru functia de premier. “Speram ca, incepand de joi, sa putem sa ne apucam serios de treaba”, a afirmat premierul desemnat, prezent la Palatul Cotroceni, alaturi de președinte, la momentul anunțului oficial. “S-a incheiat…

- Liberalii se reunesc joi, intr-o sedinta a Biroului Executiv, in sistem videoconferinta. Sedinta vine dupa ce negocierile dintre PNL, PSD si UDMR pentru formarea unui nou Guvern s-au blocat din cauza nominalizarii premierului. Biroul Executiv al PNL se va reuni in sedinta, joi, la ora 14.00, in sistem…