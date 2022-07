Stiri pe aceeasi tema

- Romania inchide toate centralele electrice pe carbune pana la finalul lui 2030 - asta prevedea o OUG intocmita de ministrul Energiei, Virgil Popescu. Cele mai mari termocentrale din Romania sunt in Gorj și Dolj: Turceni, Rovinari și Ișalnița. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Societatea Electrocentrale Craiova nu va primi acțiuni la noile investiții ale Complexului Energetic Oltenia(CEO), in grupuri pe gaze naturale și parcuri fotovoltaice. Acționarii companiei vor confirma in cadrul unei ședințe care e programata la inceputul lunii iulie ca divizarea Complexului Energetic…

- Ministerul Energiei are la dispoziție banii necesari pentru realizarea investițiilor noi pe care le-a anunțat Complexul Energetic Oltenia (CEO). Astfel, Banca Europeana de Investiții a alocat 1,4 miliarde de lei din Fondul de Modernizare pentru finanțarea proiectelor energetice din Romania. Ministrul…

- Complexul Energetic Oltenia(CEO) marcheaza astazi un deceniu de activitate. Compania energetica a fost inființata pe 1 iunie 2012 prin punerea in comun a fostelor complexuri energetice din Gorj și Dolj și Societatea Naționala a Lignitului Oltenia. Este și in momentul de fața cel mai mare angajator din…

- ”Astazi a fost adoptata Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societatii „Complexul Energetic Oltenia”-S.A. Le multumesc colegilor deputati ca au votat aceasta lege importanta…

- „Haideti sa incepem cu lucruri exacte, cu cifre exacte, sa incepem cu luna decembrie a anului trecut, in momentul in care am adoptat in Guvern noua directiva a energiei electrice, un moment in care am introdus in lege conceptul de prosumator, adica dumneavoastra, noi, firmele, persoanele fizice, primariile,…

- Virgil Popescu a declarat la TVR 1, joi seara, ca momentan va creste productia de carbune in Romania. ”Am luat decizia si incercam cu luna mai sa crestem productia de carbune, acolo unde se poate, la Complexul Energetic Oltenia pe perioada cat se va putea acest lucru”, a declarat Virgil Popescu. Ministrul…

- “Noi trebuie sa ne uitam la realitatea romaneasca. Romania are patru mine de carbune – vorbesc de mine la adancime, pentru ca exista mine si exista cariere – exista patru mine de carbune care sunt in functionare in momentul de fata, doua sunt in procedura de inchidere, practic, dupa legislatia actuala…