Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii și social democrații vor sa aduca unele modificari Ordonanței de Urgența privind compensarile la curent și gaze. Serviciile publice și lacașele de cult nu au fost prinse in schema de plafonare a prețurilor.

- Operatorii telecom critica noile prevederi din domeniul energiei: destabilizeaza și afecteaza grav planurile de investiții Serviciile telecom vor fi grav afectate de noile prevederi din domeniul Energiei, susține Asociația Operatorilor Mobili din Romania: „creeaza riscul unei perturbari majore, cu efect…

- Fostul premier Ludovic Orban, presedintele partidului Forta Dreptei, considera ca noua ordonanta de urgenta care creste salariile bugetarilor este "o sfidare" la adresa celorlalti angajati din Romania. Ludovic Orban a criticat, la RFI, noua varianta a OUG privind salariile bugetarilor. "La fel de inoportuna…

- Executivul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale Cailor Ferate Romane, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.…

- Ministrul Cercetarii si Digitalizarii a afirmat despre criticile aduse OUG-ului care reglementeaza cloud-ul guvernamental, ca ”respecta foarte mult ceea ce spune societatea civila”. ”Am avut o dezbatere foarte vie acum cateva saptamani, au fost mai multe versiuni pe aceasta Ordonanta a cloud-ului guvernamental,…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru a anuntat ca astazi Executivul a aprobat ordonanta de Urgenta privind sustinerea acordarii de reduceri ale preturilor la benzina si motorina. El a precizat ca in situatia in care vor exista cresteri nejustificate a preturilor la carburanti, in perioada…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi Ordonanta de Urgenta pentru completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, prin care companiile din Romania controlate de entitati supuse sanctiunilor introduse impotriva Rusiei, pe fondul situatiei…

- Sedinta la Guvernul Romaniei, azi, 09 iunie 2022. Iata proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 9 iunie 2022 PROIECTE DE ORDONANTE DE URGENTA1. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind unele masuri pentru ocuparea posturilor aferente functiilor publice vacante si…