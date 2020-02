Ordonanţa de urgenţă privind alegerile anticipate, respinsă la Comisia Juridică a Senatului Ordonanta de Urgenta privind organizarea alegerilor parlamentare inainte de termen, adoptata de Guvern pe 3 februarie, a fost inregistrata vineri, la Senat, in calitate de prim for legislativ sesizat. Actul normativ respins de senatorii juristi prevede, printre altele, trei zile de vot in diaspora, dublarea numarului de parlamentari pentru diaspora si posibilitatea de a vota la orice sectie din țara sau din strainatate la parlamentare. De asemenea, in cazul alegerilor parlamentare anticipate, data desfasurarii acestora se stabileste cu cel putin 50 de zile inaintea votarii fata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii din Comisia Juridica au dat, marți, raport negativ pe ordonanța de urgența care reglementeaza alegerile anticipate. Au fost 8 voturi pentru, 3 impotriva. Actul normativ va fi pe ordinea de zi a plenului de miercuri din Senat.Biroul permanent al Senatului a decis, luni, ca ordonanța…

- Ordonanta de Urgenta privind alegerile parlamentare anticipate, adoptata de Guvernul Orban in ultima sedinta inaintea demiterii, a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Data alegerilor anticipate se stabileste cu cel putin 50 de zila inaintea votarii. Actul normativ prevede ca…

- Ordonanta de urgenta privind organizarea alegerilor anticipate a fost publicata in Monitorul Oficial. PSD anunta ca va sesiza de urgenta Avocatul Poporului pentru a ataca actul normativ la Curtea Constitutionala. Ordonanta stabileste ca romanii vor putea vota la alegerile parlamentare la orice sectie…

- Ordonanța de Urgenta pentru alegerile anticipate, adoptata de Guvern in ultima sedinta inainte sa fie demis de Parlament, are toate avizele necesare publicarii in Monitorul Oficial dar ii lipsește OK-ul prim-ministrului Ludovic Orban, a declarat joi, la Palatul Victoria, seful cancelariei premierului,…

- Liberalii și-au stricat relațiile deja fragile cu UDMR dupa ce in seara dinaintea demiterii in Parlament, Guvernul Ludovic Orban a adoptat o ordonanța de urgența care a lovit in plin interesele formațiunii maghiare.Potrivit legii in vigoare, la alegerile parlamentare romanii pot vota doar…

- Premierul interimar Ludovic Orban a chemat marți, la Guvern, reprezentanții partidelor politice parlamentare la o runda de discuții, de la ora 09.00, pe tema convocarii alegerilor parlamentare anticipate.Ludovic Orban, desemnat iar pentru funcția de premier de catre Klaus Iohannis, a depus…

- Liderul Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, spune ca demisia lui Ludovic Orban pentru declanșarea alegerilor anticipate e o mișcare care ar arunca Romania intr-o noua criza politica. Cu toate acestea, alegerile anticipate reprezinta o opțiune buna pentru țara fiindca "acest guvern nu funcționeaza și…

- Presedintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, il acuza pe premierul Ludovic Orban ca incurajeaza traseismul politic, facand referire la finantarea cu bani de la bugetul de stat a Partidului PRO Romania condus de Victor Ponta. El a declarat joi, la Buzau, ca…