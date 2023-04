Ordonanță de urgență pentru un plan de reducere a cheltuielilor în sectorul public Autoritatile analizeaza un plan de reducere a cheltuielilor in sectorul public ce ar urma sa fie aprobat saptamana viitoare de guvern printr-o ordonanta de urgenta, dupa ce anterior masurile vor fi validate intr-o sedinta a coalitiei, informeaza Rador. Amintim ca atat premierul, cat si ministrul finatelor au dat asigurari ca documentul nu ia in calcul reducerea salariilor sau a investitiilor si nici introducerea de noi taxe si impozite. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

