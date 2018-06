Ordonanta de Urgenta pentru salvarea lui Liviu Dragnea: Care sunt efectele dezincriminarii abuzului in serviciu Abrogarea infractiunii de abuz in serviciu anuntata voalat de Liviu Dragnea ar arunca in aer sute de dosare aflate pe rolul instantelor. 53% din dosarele DNA privesc frauda si coruptie in achizitii publice, dosare deschise pentru aceasta infractiune. Prejudicii de sute de milioane de euro raman nerecuperate.



Presedintele PSD Liviu Dragnea a spus, in prima reactie dupa condamnarea in prima instanta ca greseala sa a fost sa treaca prin Parlament modificarile la Legile Justitiei si Codurile Penale. El a spus ca aceasta procedura este una greoaie, dand de inteles ca este posibil sa emita… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul politic din Romania a atins cote apocaliptice, dupa anunțul privind condamnarea liderului PSD, Liviu Dragnea. Totul a fost amplificat de anunțul social-democraților de a trece modificarile Codului penal și Codul de Procedura Penala prin Ordonanța de Urgența.

- Se pregatește Ordonanța de Urgența pentru ”abuzul in serviciu”? Avertismentul Opoziției a venit imediat dupa decizia ICCJ in dosarul angajarilor fictive de la Teleorman, in care liderul PSD a fost condamnat la 3 ani și jumatate de inchisoare, pentru ”instigare la abuz in serviciu”. Un semnal a venit,…

- Fostul ministru al Justiției a precizat, intr-o postare pe Facebook, ca PDS, dupa condamnarea primita de Liviu Dragnea , ar putea adopta o noua Ordonanța de Urgența prin care sa dezincrimineze fapta de care a fost condamnat Dragnea și eventual sa faca și alte cadouri pentru alți politicieni certați…

- Guvernul a adoptat un proiect de Ordonanța de Urgența prin care vor fi oferite privilegii președinților Curții Constituționale, Inaltei Curți de Casație și Justiție, Curții de Conturi, CSM și Academiei Romane. Aceștia vor primi reședințe oficiale, care vor fi puse la dispoziție gratuit de Regia Autonoma…

- Guvernul va aproba, in sedinta de joi, Ordonanta de Urgenta privind desfiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti, a anuntat premierul Viorica Dancila. Masura este propusa de ministrul Transportilor inca de la inceputul acestui an, urmand ca atributiile acesteia sa fie transferate catre…

- Guvernul va aproba, printr-o ordonanta de urgenta, masuri privind parteneriatul public-privat, act normativ care vizeaza eliminarea blocajelor si cresterea capacitatii de investitii in Romania, a anuntat joi prim-ministrul Viorica Dancila. "Astazi vom adopta ordonanta de urgenta referitoare…

- Guvernul va aproba, prin Ordonanta de urgenta, o serie de modificari la Codul Fiscal, printre care și care majorarea de la 2% la 3,5% a cotei din impozitul pe venitul persoanelor fizice care poate fi alocata ONG-urilor si unitatilor de cult, furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu…

- Consiliul Național de soluționare a contestațiilor va fi transformat in tribunal. Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici a anunțat ca Guvernul va da o Ordonanța privind simplificarea achizițiilor publice, prin care contestațiile nu vor mai bloca proiectele. La nivelul Ministerului de Finanțe…