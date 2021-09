Ordonanta de urgenta pentru aprobarea Programului National de Investitii "Anghel Saligny" a fost publicata, luni seara, in Monitorul Oficial. In primul articol al ordonantei se arata ca valoarea programului derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei in perioada 2021-2028 este de 50 de miliarde de lei, limita maxima in baza careia se pot incheia contracte de finantare multianuale. "In cadrul programului se pot realiza obiective de investitii necesare pentru echiparea unitatilor administrativ-teritoriale cu dotari tehnico-edilitare si de acces la caile de comunicatie,…