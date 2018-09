Stiri pe aceeasi tema

- PNL spune ca, "uneori, analfabetismul actualului premier, Viorica Dancila, in materie de proceduri legislative, scoate la iveala ilegalitatile pe care actualul Guvern le comite". Un astfel de moment, spun liberalii, a fost vineri, cand Dancila a spus ca avizul Consiliului Legislativ privind Ordonanta…

- Guvernul s-a grabit sa adopte ordonanta de urgenta cu privire la rectificarea bugetara, fara avizul CSAT, aviz de altfel obligatoriu, si fara sa astepte consultarile la care a fost invitat de presedintele Klaus Iohannis pe aceasta tema.

- Avocatul Poporului va analiza solicitarea presedintelui Klaus Iohannis de formulare a unei exceptii de neconstitutionalitate referitoare la ordonanta de urgenta privind rectificarea bugetara, dupa publicarea acesteia in Monitorul Oficial. "In acest sens, Avocatul Poporului a dispus, inca de miercuri,…

- Presedintele Klaus Iohannis urma sa se intalneasca joi cu ministrii Finantelor si Justitiei pentru discutii pe tema rectificarii bugetare, in contextul in care Guvernul a adoptat proiectul de rectificare bugetara in absenta unui aviz al CSAT si in care invitatia la consultari a fost adresata premierului…

- Fostul judecator CCR Toni Grebla a declarat ca maniera in care presedintele Klaus Iohannis a tratat cererea de avizare a rectificarii bugetare ii da dreptul Guvernului de a adopta proiectul fara avizul CSAT, adaugand ca sedinta Consiliului a fost suspendata in mod abuziv.

- Unitațile de invațamant cu profil teologic pot funcționa cu efective mai mici de elevi decat numarul minim prevazut in legea educației naționale, prevede o Ordonanța publicata, marți, in Monitorul Oficial.Ordonanța nr. 9 adoptata in ședința Guvernului din 23 august, privind modificarea și…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca recificarea bugetara este unul dintre cele mai importante proiecte ale Guvernului, astfel ca urma sa fie adoptat in sedinta Executivului de astazi, dar presedintele Klaus Iohannis “nu a gasit deschiderea sau poate nu a avut timp sa convoace CSAT” pentru…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 15 iunie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138 2004 si pentru abrogarea alin. 2 al art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79 2013 privind…