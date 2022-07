Stiri pe aceeasi tema

- Termenul de intrare in vigoare a impozitului de 1% pe cifra de afaceri pentru sectorul HoReCa va fi 1 ianuarie 2023, a anuntat, vineri, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, la finalul sedintei de Guvern in care a fost adoptata forma finala a ordonantei de modificare a Codului fiscal. ‘Ca modificari care…

- Ciuca a declarat, vineri, la inceputul sedintei de Guvern, ca pentru modificarea Codului Fiscal a dorit sa aiba discutii cu mediul de afaceri, cu patronatele si sindicatele, dar si cu Banca Mondiala si Fondul Monetar International. “Este o sedinta in care adoptam acte normative foarte importante,…

- Proiectul de ordonanta de urgenta care vizeaza modificarea Codului fiscal va fi parcurs in prima lectura in sedinta de Guvern, a anuntat miercuri premierul Nicolae Ciuca, in debutul sedintei. Ministrul finantelor a precizat ca se urmareste protejarea salariatilor cu venituri de pana la 4.500 de lei,…

- ”In ultima perioada de timp am desfasurat o serie intreaga de intalniri, atat cu mediul de afaceri, mediul asociativ, am avut intalnirea tripartida cu patronatele, sindicatele si reprezentantii mediului de afaceri. Au fost intalniri foarte bune in care am reusit sa analizam subiectele care preocupa…

- Romania are de facut reforme in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar acestea nu se amana, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, la finalul sedintei de Guvern. „Trebuie sa intelegem un lucru: noi avem o reforma de facut in PNRR. Aceasta este singura referire…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat, luni, la sediul partidului, inainte de sedinta conducerii PSD, despre discutiile din coalitie privind modificarile aduse Codului Fiscal, ca s-a saturat la fiecare discutie asezata sa apara tot felul de tiriplici care vin si isi dau cu parerea, dupa ce au distrus…

- OUG cu modificarile aduse Codului Fiscal, adoptata pana la 1 iulie Marcel Ciolacu. Foto:facebook.com/CiolacuMarcel RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Ordonanța de urgența cu modificarile aduse Codului Fiscal va fi adoptata pâna la 1 iulie pentru a…

- Angajatorii care maresc cu 200 de lei salariile angajaților cu venituri mici vor fi scutiți de la plata taxelor și impozitelor pentru aceasta suma. Decizia a fost luata de Guvern in ședința de miercuri. Ordonanța de urgența ce conține aceste prevederi face parte din pachetul „Sprijin pentru Romania”,…