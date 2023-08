Ordonanţa de 3 luni cu ieftinirea mâncării, ANULATĂ de scumpirea benzinei şi a motorinei. Lovitura de la raft! Va mai interveni Guvernul pentru a stopa scumpirea de la pompa? Pretul unui litru de motorina a crescut, la mai multe benzinarii, si cu 20 de bani intr-o singura zi. Astfel, in Capitala, motorina a ajuns la 7,40 lei litrul, in timp ce prețul benzinei atinge valoarea de 7,25 lei litrul. Ieftinirea de la raft, […] The post Ordonanta de 3 luni cu ieftinirea mancarii, ANULATA de scumpirea benzinei si a motorinei. Lovitura de la raft! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

