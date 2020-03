Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor Publice anunța ca ordonanța 29, prin care Guvernul a adoptat mai multe masuri care vizeaza susținerea mediului de afaceri in contextul crizei provocate de coronavirus, a fost publicata, astazi, in Monitorul Oficial. Actul normativ prevede ca nu se calculeaza și nu se datoreaza…

- Masurile economice pentru sprijinirea mediului de afaceri, precum si cele de protectie sociala decise de Guvern in contextul pandemiei de coronavirus au intrat in vigoare, Ordonantele de Urgenta care le reglementeaza fiind publicate sambata in Monitorul Oficial.

- Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii 286/2009 privind Codul penal, adoptata de Guvern in sedinta din aceasta saptamana, avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice la nivel national si international determinata de raspandirea noului coronavirus, a fost publicata vineri…

- Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, a vorbit, marti seara, la Digi24, despre masurile economice pe care Guvernul le are pregatite si le va adopta in sedinta de miercuri pentru a lupta impotriva pandemiei de coronavirus. Guvernul a facut calcule si se pregateste pentru perspectiva ca 500.000,…

- In aceasta perioada, avand in vedere contextul economic dificil cauzat de raspandirea infecției cu virusul COVID – 19, Agenția Naționala de Administrare Fiscala a pregatit o serie de masuri pentru sprijinirea mediului de afaceri, cele mai importante fiind: – suspendarea sau, dupa caz, neinceperea executarii…

- Problemele economice par a fi cea mai mare spaima care se arata dupa ce epidemia de coronavirus COVID-19 se va potoli sau va trece. Urmarile pentru foarte multe afaceri in care sunt angrenați milioane de romani pot fi catastrofale și de aceea este foarte important ca masuri adecvate sa fie adoptate…