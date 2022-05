Stiri pe aceeasi tema

- Noi amenzi pentru combaterea creșterii nejustificate a prețurilor in situații de urgența sau razboi. Guvernul pregatește o Ordonanța de urgența Noi amenzi pentru combaterea creșterii nejustificate a prețurilor in situații de urgența sau razboi. Guvernul pregatește o Ordonanța de urgența O Ordonanța…

- Executivul pregatește o Ordonanța de urgența prin care sa combata creșterea nejustificata a prețurilor in situații excepționale, cum ar fi starea de urgența, stare de alerta, starea de mobilizare parțiala sau totala a forțelor armate, stare de razboi, stare de asediu sau alte situații de criza, se arata…

- OUG privind reglementarea prețurilor la energie electrica și gaze va acționa ca un scut atat pentru romani, cat și pentru firme, care nu vor mai trai zilnic sub spectrul unor scumpiri dureroase, transmite președintele PSD, Marcel Ciolacu. „Dupa doua luni de eforturi susținute, PSD și-a atins obiectivul…

- Masura este luata ca urmare a incetarii starii de alerta instituita pe teritoriul Romaniei și, respectiv, incetarea aplicabilitații masurilor adoptate pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19.Conform prevederilor OUG nr. 129/2021, in vederea identificarii contactilor unei persoane infectate…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 4 martie 2022, Hotararile numarul 11 si, privind acordarea de asistenta internationala Ucrainei.Puteti consulta cele doua hotarari in sectiunea Documente a materialului. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta adopta…

- Raed Arafat le cere romanilor sa nu mai duca mancare refugiaților: Exista riscul sa se strice, nu este o criza umanitara Raed Arafat afirma ca nu se poate vorbi de o criza umanitara pe partea Romaniei si a recomandat cetatenilor sa nu mai vina cu mancare pentru refugiati deoarece exista riscul sa…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a explicat, marti, 15 februarie, la Antena 3, ca, dupa ce decizia Curții Constituționale a Romaniei (CCR) referitoare la portul mastii in exterior se publica in Monitorul Oficial, exista o perioada de 45 de zile in care poate fi remediata…

- Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a declarat marți, 15 februarie, pentru Libertatea, dupa ce CCR a stabilit ca Ordonanța de Urgența care impune purtarea mastii in aer liber este neconstitutionala, ca daca amenzile au fost contestate in termenul stabilit de lege, atunci judecatorii…