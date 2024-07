Stiri pe aceeasi tema

- O ordonanța de urgența, adoptata recent de Guvern, a introdus noi reguli pentru verificarea consumului de alcool și substanțe psihoactive la volan. Declic susține ca OUG suspenda permisul șoferilor care cer sa fie testați antidrog la INML și cere ca ea sa fie anulata.

- Șoferii raman fara permisul auto daca refuza testarea cu aparatul DrugTest. Potrivit unei Ordonanțe de Urgența adoptat vineri, 28 iunie cei care refuza sa fie testați antidrog pe loc și cer sa fie testați la INML, raman fara permis pana la venirea testelor de sange.Romanii sunt revoltați și cer,…

- ”Oameni nevinovați se aleg cu dosare penale”. Petiție virala impotriva testelor antidrog rapide. Reacția Poliției ”Oameni nevinovați se aleg cu dosare penale”, precizeaza o petiție Declic, lansata miercuri in spațiul public. Poliția Romana a reacționat dupa o petiție care a strans online peste 30.000…

- In urma lansarii unei petiții de catre site-ul Declic, prin care se cere premierului Marcel Ciolacu sa „anuleze” Ordonanța de Urgența 84/2024, Poliția Romana a oferit clarificari cu privire la masurile instituite de acest act normativ. Petiția, semnata deja de 22.000 de persoane intr-o singura zi, atrage…

- Conform unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne, Guvernul Romaniei a adoptat vineri, 28 iunie, 2024, ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea unor acte normative in scopul creșterii siguranței rutiere. Aceasta ordonața de urgența, OUG 84/2024 care modifica OUG 194/2002, a intrat…

- Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative in scopul cresterii sigurantei rutiere, adoptata de Guvern in sedinta de vineri, instituie situatii obiective in care politistul este obligat sa efectueze testarea conducatorilor auto, a declarat Alexandru Popa, reprezentant…

- Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de vineri, 28 iunie 2024, Ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea unor acte normative in scopul creșterii siguranței rutiere, inițiata de Ministerul Afacerilor Interne. Modificarile vizeaza, in special, oferirea parghiilor legale necesare polițiștilor…

- 29.04.2024 Mesajul prim ministrului Marcel Ciolacu prilejuit de Ziua veteranilor de razboi Romania onoreaza astazi veteranii de razboi care au scris drumul spre independenta si libertate al tarii noastre.Avem un loc pe care sa l numim acasa gratie celor care, prin sacrificiu, au aparat tot ce ne apartine…