Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de familie vor monitoriza starea de sanatate a pacientilor diagnosticati cu forme usoare si medii a COVID-19, precum si a celor asimptomatici, dupa ce joi a fost aprobata Ordonanta de Guvern care permite acest lucru. Astfel, pacientii vor fi monitorizati de medicii de familie pana la confirmarea…

- "Guvernul a aprobat o Ordonanta de urgenta prin care se asigura accesul la ingrijiri si concedii medicale pentru persoanele asigurate care prezinta simptome specifice infectarii cu COVID-19 si infectate cu COVID-19, indiferent de locul de acordare a ingrijirilor medicale. Actul normativ aprobat de Guvern…

- Guvernul a adoptat ordonanța de urgența prin care persoanele cu COVID-19 asimptomatice sau cu forme ușoare vor putea fi tratate la domiciliu, iar medicii de familie vor primi 105 lei pentru fiecare caz tratat, anunța Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) intr-un comunicat de presa. Prin aceasta…

- Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta prin care pacientii asimptomatici sau cu forme usoare de COVID-19 vor fi monitorizati si asistati medical de catre medicii de familie, urmand ca pentru acest serviciu medicii de familie sa primeasca 105 lei pentru un pacient, a declarat seful Cancelariei…

- Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta prin care pacientii asimptomatici sau cu forme usoare de COVID-19 vor fi monitorizati si asistati medical de catre medicii de familie, urmand ca pentru acest serviciu medicii de familie sa primeasca 105 lei pentru un pacient, a declarat seful Cancelariei…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Timisoara, ca de saptamana viitoare, in baza unei ordonante de urgenta care este in pregatire, cazurile usoare si medii de infectari cu SARS-CoV-2, precum si cele asimptomatice, vor putea ramane acasa, sub

- Ministerul Sanatații din Romania a adoptat in data de 7 august un nou protocol terapeutic, pe care spitalele din intreaga țara trebuie sa-l urmeze in tratarea bolnavilor de COVID-19. Potrivit documentului publicat in Monitorul Oficial, ghidul terapeutic include medicamente anticoagulante, antibiotice,…

- Bolnavii de COVID-19 pot ramane cu probleme grave de sanatate dupa vindecare: minte incetosata si probleme de respiratie, anunța MEDIAFAX.Indiferent de gravitatea bolii, persoanele infectate cu Sars-Cov-2 pot avea probleme de sanatate chiar si dupa vindecare. Printre simptomele grave…