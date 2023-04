Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situație la mult anunțatul plan de reducere a cheltuielilor statului. S-a amanat! In schimb, guvernul va avea luni, 24 aprilie, runde de negocieri cu sindicatele. Potrivit Realitatea PLUS, Guvernul a amanat din nou adoptarea planului austeritații. Sindicatele au anunțat proteste ample…

- Potrivit Realitatea Plus, Nicolae Ciuca ar fi de acord cu inghețarea angajarilor la stat incepand cu data de 1 mai. Totodata se ia in calcul inghețarea salariilor bugetarilor. De asemenea, se discuta și despre interzicerea cumulului pensie-salariu, in sistemul bugetar. Masurile ar urma sa fie aprobate…

- La Guvern se fac planuri pentru a acoperi gaura generata de slabele incasari din primul trimestru. Premierul Nicolae Ciuca a discutat cu specialiștii și s-ar fi cazut de acord asupra unor prime soluții.Conform surselor guvernamentale, Nicolae Ciuca ar fi de acord cu inghețarea angajarilor la stat…

- Pe fondul crizelor prin care trece statul roman, deși erau negate cu vehemența de guvern, se tot discuta in aceste zile de propunerea Ministerului de Finanțe care ingheața angajarile la Stat in Romania. Daca se adeveresc aceste intenții, ar putea fi o decizie neașteptata luata la inceput de aprilie,…

- S-au inghețat majorarile de salarii pana cand va fi gata noua lege a salarizarii, iar asta poate sa insemne pana la sfarșitul acestui an. Si angajarile la stat au fost oprite, desi de abia fusesera repornite la inceputul anului. Decizia a fost luata in ședința coaliției, au declarat surse politice pentru…

- Guvernul pregatește masuri de criza, dupa ce ANAF a colectat mai puțin decat era previzionat de la inceputul anului și pana acum. Doar in prima parte a anului gaura la buget este de 20 de miliarde.In aceste condiții, Guvernul a decis inghețarea tuturor salariilor bugetarilor pana la momentul in care…

- Comitetul interministerial pentru analiza de risc seismic, coordonat de premierul Nicolae Ciuca, a decis, in prima sedinta a structurii ca, pana vineri, Ministerul Educatiei sa sprijine autoritatile locale sa identifice solutii pentru relocarea in spatii sigure a copiilor care isi desfasoara in prezent…

- In cadrul reuniunii a fost luata decizia ca pana vineri, 24 februarie 2023, Ministerul Educației sa sprijine autoritațile locale sa identifice soluții pentru relocarea in spații sigure a copiilor care iși desfașoara in prezent activitatea in cladiri incadrate in categoria de risc seismic I, ca urmare…