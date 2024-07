Ordonanța care a înfuriat şoferii, criticată și de legişti Reprezentantii Consiliului Superior de Medicina Legala afirma ca nu au fost informati oficial si nu li s-a solicitat un punct de vedere in ceea ce priveste Ordonanta 84/2024 privind circulatia pe drumurile publice, context in care anunta ca nu sunt de acord cu o serie de prevederi despre care sustin ca „aduc atingere” prestigiului institutiei medico-legale, al sistemului de probatiune judiciara, dar si unor drepturi fundamentale, constitutionale. Potrivit CSML, medicii, din majoritatea specialitatilor medicale, nu au competenta de a evalua capacitatile psihologice de a conduce autovehicule, acesta… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

