Ordonanţa austerității: tăieri între 5 și 7 miliarde de lei. Angajările la stat, blocate 1 an Proiectul de ordonanța privind masurile de reducere a cheltuielilor ar putea fi pusa in dezbatere publica incepand de marți. Prin masurile prevazute sunt: reducerea cheltuielilor cu 10%, inghețarea angajarilor la stat cu inca un an. Estimarea reducerilor pe care o va face statul este intre 5 și 7 miliarde de lei. Proiectul de ordonanta a […] The post Ordonanta austeritații: taieri intre 5 și 7 miliarde de lei. Angajarile la stat, blocate 1 an appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

