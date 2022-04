Stiri pe aceeasi tema

- Premierul a anuntat ca Guvernul va aproba, astazi, o ordonanta de urgenta prin care va aloca 1,77 miliarde de lei, pentru compensarea cresterii preturilor la materialele de constructii, cresterea preturilor la forta de munca. ”Acest pachet de 1,77 miliarde de lei face parte din pachetul total de 5,2…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, ca in sedinta de Guvern va fi adoptat, in baza unei hotarari luate ieri in coalitie, un act normativ prin care va fi suplimentat bugetul programului national Anghel Saligny, cu aproximativ 15,5 miliarde lei, 10 miliarde lei urmand a fi destinati constructiei…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, luni, dupa reuniunea sefilor de Guvern ai statelor aliate NATO din Europa de Sud-Est, de la Sofia, ca ”Rusia este acum cea mai serioasa amenintare pentru securitatea noastra comuna” și ca este nevoie de o aparare mai puternica pentru o descurajare mai eficienta. Premierul…

- Cota de contribuție la Pilonul II de pensii ar urma sa fie majorata la 4,75% incepand cu data de 1 ianuarie 2024, potrivit unui proiect de Ordonanța de Urgența aflat miercuri pe agenda ședinței de Guvern. Adoptarea acestui act este obligație asumata in PNRR. Cota de contribuție la Pilonul II de pensii…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, sambata, dupa ședința de Guvern, ca sumele cheltuite de statul roman de cand a inceput razboiul din Ucraina vor fi decontate de Bruxelles. „Un subiect a fost acela de a identifica totalul cheltuielilor de cand a inceput razboiul din Ucraina. Este vorba de 51 de milioane…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, luni, ca va discuta in aceasta seara cu mai mulți miniștri și marți in coaliție despre noile masuri care sa atenueze criza facturilor incepand cu 1 aprilie. Nicolae Ciuca a confirmat ca saptamana aceasta vor fi gata masurile pe energie. ”Pe energie, da, dar nu in Guvern.…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a demis din funcția de secretar general al ministerului Energiei pe Nicolae-Radu Chiurtu, decizia fiind publicata in Monitorul Oficial de joi dupa-amiaza. Ordonanța compensarii facturilor la energie și la gaze a fost adoptata, marți, in ședința de Guvern, cu o eroare. Intr-una…

- Ordonanța compensarilor acordate pentru facturile la energie și la gaze, samburele de razboi dintre PNL și PSD, care nu a vrut sa o adopte in aceasta forma, va fi refacuta. Ordonanța nu a mai ajuns la monitorul Oficial pentru ca s-a constatat o eroare intr-una din anexe, la un calcul. Astfel, premierul…