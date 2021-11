Camera Deputaților a a votat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 6/2016 privind unele masuri pentru punerea in in executare a mandatelor de supraveghere tehnica dispuse in procesul penal. Aceasta este Ordonanța adoptata in 2016 de Raluca Pruna, ministrul Justiției de atunci. prin care se permitea SRI sa poata face cercetare penala pentru anumite infracțiuni. Proiectul de lege a fost adoptat cu 283 de voturi pentru, 10 impotriva și 10 abțineri. Proiectul are ca obiect reglementarea unor masuri pentru punerea in executare a mandatelor de supraveghere tehnica…