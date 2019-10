Judetul Tulcea: Incendiu in Mihail Kogalniceanu. Pompierii au intervenit (galerie foto)

In aceasta seara, un incendiu violent a izbucnit in localitatea Mihail Kogalniceanu, unde un grajd fost cuprins de flacari.Potrivit ISU Delta Tulcea, in jurul orei 18:40, pompierii din cadrul Statiei Babadag au fost solicitati… [citeste mai departe]