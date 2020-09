Stiri pe aceeasi tema

- Mobilizarea masiva la vot a dus la o lupta extrem de stransa pentru Primaria municipiului București The post ALEGERI LOCALE 2020 – EXIT POLL AVANGARDE la Realitatea PLUS și Realitatea.net. Nicușor Dan a caștigat Capitala appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: ALEGERI LOCALE 2020 –…

- Pornit in lupta electorala pentru primaria comunei Solovastru ca și independent, Ilie Chirila Tatar și-a adjudecat un nou mandat de primar in urma votului exprimat de solovastreni și jabenițeni duminica, 27 septembrie. „Mulțumesc celor care ați crezut in mine și nu sunteți puțini, 86% dintre cei prezenți…

- In 2016, am fost cu toții prea relaxați, și am pierdut patru ani. Acum, avem o șansa – un singur candidat al dreptei unite, cel cu cele mai mari șanse de a caștiga. Un partid care poate caștiga alegerile si care poate incepe schimbarile pe care le dorim cu toții. Un pas spre o guvernare … Post-ul Cristian…

- Astazi, in jurul orei 14.00, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier, pe DN15 E578, in localitatea Brancovenești, informeaza IPJ Mures. Din primele cercetari efectuate la fața locului, se pare ca un barbat, de 30 de ani, din județul Arad, in timp ce conducea o motocicleta,…

- In anul 2010 intre Primaria orașului Luduș și SC Romferchim SRL a fost incheiat un contract de concesiune avand ca obiect folosința unui teren in suprafața de 763,6 metri patrați situat in strada 1 Mai nr. 17, pe care este realizata o hala de producție. In anul 2017, Consiliul Local Luduș a incheiat…

- Doua persoane au ajuns la spital The post Accident in Idicel Sat! Doua persoane au fost ranite appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Accident in Idicel Sat! Doua persoane au fost ranite Credit autor: L A. Source

- Proiectul „Via Transilvanica” și-a derulat in cursul zilei de marți, 7 iulie, o etapa importanta la nivelul județului Mureș, prin predarea celor 94 de borne catre comunele Brancovenești, Ideciu de Jos, Gurghiu, Hodac, Ibanești, Chiheru de Jos, Eremitu și Sovata.„De la stanca de andezit și pana la piatra…

- Primaria comunei Suseni, in calitate de titular, anunța publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de Plan și finalizarii Raportului de Mediu pentru ”Reactualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism, comuna Suseni, județul Mureș.” Potrivit unui comunicat, proiectul de…