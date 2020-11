Ordinul privind instituirea carantinei in Ovidiu, judetul Constanta, a fost publicat in Monitorul Oficial

Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru SItuații de Urgența, a semnat ordinele prin care se aproba propunerile CJSU Timiș de intrare in carantina a orașelor Sannicolau Mare și Ciacova plus localitațile Cebza, Macedonia și Petroman. Ordinul intra in vigoare de astazi, de la ora 14 și este valabil pentru…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a explicat, miercuri, ca ordinul emis de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, conform caruia orice pacient care ajunge la spital trebuie sa beneficieze de asistenta medicala, prevede nu neaparat internarea, ci faptul ca fiecare bolnav trebuie…

- Masura carantinei este propusa pentru doua comune din județul Arad. Decizia a fost aprobata deja de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, iar acum autoritațile așteapta doar ca documentele sa fie semnate de șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Totodata, Direcția de…

- Raed Arafat a reacționat pe Facebook la dezvaluirea Libertatea ca șeful DSU a emis un ordin care prevede ca spitalele nu mai pot refuza pacienți, chiar daca nu mai au locuri, și la criticile aduse acestei hotarari de doi medici, care au calificat ordinul drept ”cal troian”.Libertatea a dezvaluit, publicand…

- Satul Dobra din județul Dambovița a intrat, vineri seara, de la ora 22.00, in carantina pentru 14 zile, potrivit unui ordin al șefului Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. In satul Dobra, rata de infectare cu virusul SARS-COV-2 a ajuns la 7,3 la 1.000 de liocuitori.

- Ordinul sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, privind intrarea in carantina a unei localitați din județul Arad a fost anulat definitiv vineri de instanța suprema. Este al doilea proces pierdut in instanta de Departamentul pentru Situatii de Urgenta, dupa ce judecatorii…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a anuntat, marti, ca cererea autoritatilor locale din comuna argeseana Balilesti de anulare a carantinei a fost respinsa de instanta ca neintemeiata. Astfel, prin respingerea cererii s-a constatat faptul ca Ordinul șefului Departamentului pentru Situații…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a anuntat, marti, ca cererea autoritatilor locale din comuna argeseana Balilesti de anulare a carantinei a fost respinsa de instanta ca neintemeiata. "Astfel, prin respingerea cererii s-a constatat faptul ca Ordinul sefului Departamentului…