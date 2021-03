Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatatii au finalizat ordinul care modifica masurile de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant. Documentul permite elevilor din anii terminali prezenta la scoala, in scenariul rosu. De asemenea, prevede ca se pot organiza examenele…

- Ministrul Educației și cel al Sanatații au ajuns la un acord pentru ca elevii din clasele terminale – a opta și a douasprezeceasa – mearga fizic la școala și in scenariul roșu. Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a decis ca este permisa continuarea studiilor cu prezența fizica la școala…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a anunțat sambata ca va propune ca elevii din clasele a VIII-a și a XII-a sa mearga in mod fizic la cursuri și in cazul in care școala reintra in scenariul roșu. Declarația vine in aceeași zi in care 17 localitați din jurul Capitalei au intrat in scenariul roșu ca…

- Potrivit ultimelor date transmise de Ministerul Sanatații 600 de elevi care au participat fizic la orele de curs in perioada 8 – 17 februarie au fost confirmați pozitiv cu coronavirus, informeaza MEDIAFAX. Ca urmare a cazurilor de infectare, 542 de clase și- au suspendat cursurile in ultima saptamana,…

- Spre deosebire de documentul care i-au adus critici lui Vlad Voiculescu, noul formular de acord anticipat din partea parinșilo rnu mai poarta și antetul Ministerului Educației, ci doar pe cel al Ministerului Sanatații. Tipizatul prin care parinții pot exprima consimțamantul de testare a copilului lor…

- Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei au finalizat, joi seara, ordinul comun care prevede masurile pentru redeschiderea scolilor incepand de luni. Documentul urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial.

- Cu doua zile inainte ca școlile sa se redeschida, cele doua ministere responsabile pentru organizarea activitații in școli in timpul pandemiei nu reușesc sa se ințeleaga asupra conținutului ordinului comun. Ministerul Educației a trimis inapoi un draft de 60 de pagini al ghidului sanitar elaborat de…

- Elevii cu contraindicatii medicale pentru prezenta fizica, cei care au vulnerabilitati si prezinta certificat medical, dar si elevii care au apartinatori in familie cu vulnerabilitati medicale, certificate ca atare, vor invata online, potrivit ministrului Educatiei, potrivit Agerpres. Ministerul…