Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții USR Timișoara considera ca „Nicolae Robu face amenințari goale la adresa proprietarilor de cladiri istorice din Timișoara”. Cei de la USR sunt de parere ca „pe langa pedepse, Primaria Timișoara ar fi trebuit deja sa-i sprijine pe proprietarii cladirilor istorice, sa nu ajungem in situația…

- Zilele trecute, primarul Timișoarei a scris pe Facebook un mesaj dur pentru proprietarii de cladiri care iși lasa imobilele sa se degradeze. Mai mult, a impus și un termen limita pentru reabilitarea cladirilor afectate de intemperii. „Mie nu-mi face placere sa va amendez sau sa va supraimpozitez,…

- Lor li s-a reamintit faptul ca trebuie sa iși repare casele! „Pericol public” in Brasov. 160 de cladiri pe lista Primariei, 1.526 de proprietari notificati! Polițiștii locali de la Biroul Disciplina in Construcții le-au transmis, din nou, somații brașovenilor care dețin imobile in stare…

- Dupa intrarea in vigoare a Legii privind asociațiile, fiecare asociație de proprietari este obligata sa aiba un singur cont bancar, astfel incat locatarii sa poata plati cheltuielile de intreținere direct in acest cont. Astfel, proprietarii au posibilitatea de a plati oricand intreținerea, nu numai…

- Presedintele Klaus Iohannis, a declarat, vineri, ca PSD ramane un adversar puternic cu care PNL trebuie sa se lupte si ar fi cea mai mare greseala ca social-democratii sa fie subapreciati. Iohannis le-a transmis liberalilor ca oamenii asteapta solutii de la PNL si a precizat ca vrea un guvern instalat…

- Peneliștii cu dosare penale nu au ce cauta in preajma președintelui Klaus Iohannis la intalnirea de vineri de la Brașov. Este ordinul venit pe firul scurt de la Centru, potrivit surselor, și pe care PNL Brașov l-a luat in discuție. La nivel local, PNL a colectat ceva membri cu probleme astfel ca…

- "Primaria Timisoara are, din 2013, Hotarare de Consiliu Local prin care este pregatita sa ajute reabilitarea cladirilor istorice si chiar un ajutor important, pentru ca pune toti banii si apoi recupereaza 50% pe parcursul a 10 ani, printr-un impozit crescut, iar 50% ramane cu titlul de grant. Dar,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, la scoala de vara a tinerilor din partid, ca alaturarea de PSD nu a facut bine formatiunii politice pe care o conduce si a ajuns la concluzia ca trebuie sa se desparta de social-democrati, acest lucru dorind sa se intample civilizat, insa…