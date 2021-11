Ordinul lui Cîmpeanu, anomalie. Zeci de localități FĂRĂ NICIUN CAZ COVID, școală online Jumatate dintre localitațile care au deloc sau extrem de puține cazuri de imbolnavire cu coronavirus sunt nevoite sa organizeze cursuri online pentru copiii lor, deoarece numarul cadrelor didactice vaccinate nu atinge pragul de 60%, impus de ministrul Educației Sorin Cimpeanu. Conform edupedu.ro, 46 de localitați din Romania au fost identificate ca avand zero cazuri de […] The post Ordinul lui Cimpeanu, anomalie. Zeci de localitați FARA NICIUN CAZ COVID, școala online appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

