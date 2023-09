Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a declarat ca in Romania faptele de violența sunt in "numar extrem, extrem de mare", anul trecut numarul acestor acte fiind de 80.000. In acest context, ministerul propune extinderea ordinului de protecție "la orice tip de violența in societate pentru orice tip de…

- Cetațenii vor avea un grad crescut de protecție in fața unor agresiuni iminente, putand sa solicite un ordin de protecție. Acest instrument judiciar și-a aratat eficiența in protejarea victimelor violenței domestice și este extins acum la orice situație in care exista riscul unei agresiuni iminente.…

- O directoare de școala din județul Vaslui a caștigat in instanța dreptul la o viața liniștita alaturi de fiul ei. Marți, 4 iulie, a primit ordin de protecție impotriva soțului. Unul dintre zecile de mii de cazuri de violența domestica ce se inregistreaza anual in Romania. Povestea aduce și un precedent…

- In 2022, 42 de femei au murit din cauza abuzurilor din familie, iar alte 40.000 au fost victime ale agresiunilor. „Sunt cifre terifiante, ce demonstreaza un lucru simplu:suntem inca departe de normalitate. Doar ca, astazi, Romania a facut pași importanți spre rezolvarea acestei probleme spinoase. La…

- Ordinul de protecție – limitat in prezent la victimele violenței domestice – va fi extins și va putea viza toate formele de violența, indiferent de relația care exista intre victima și agresor. Se va putea interveni nu doar in cazul violențelor fizice, ci și acolo unde sunt acte de harțuire online,…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a declarat joi ca, prin proiectul propus de PNL si adoptat in sedinta de guvern, cetatenii vor avea un grad crescut de protectie in fata unor agresiuni iminente, putand sa solicite un ordin in acest sens.

- Guvernul a aprobat, in ședința de joi, un „proiect de lege revoluționar” pentru protejarea victimelor violenței impotriva agresorilor, conform Ministerului Justiției.“Victima va fi protejata indiferent cine este agresorul. Prin aceasta lege, extindem ordinul de protecție la TOATE victimele care au…

- Violența domestica este orice tip de inacțiune sau acțiune intenționata de violența fizica, psihologica, economica, sociala, spirituala sau cibernetica ce are loc in mediul familial sau domestic, indiferent de situația in care agresorul locuiește sau a locuit impreuna cu victima.Din pacate, este des…