Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații: La incidența peste 6 la mie, doua posibile scenarii: Trecerea in invațamant online integral sau sistem hibrid cu invațamant online pentru nevaccinați și netrecuți prin boala și posibilitatea de a invața fața in fața pentru ceilalți. Maștile textile nu mai sunt acceptate la școala,…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a explicat ca elevii vor fi testați in cazul in care un coleg de clasa este depistat cu infecție cu SARS-CoV-2. Daca este confirmata o a doua imbolnavire, clasa va trece in online, insa autoritațile iau in calcul și ipoteza de a le permite celor vaccinați sa participe…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, vineri, ca școlile se vor inchide doar in momentul in care indicele de infectare cu COVID-19 va trece de 6 la mia de locuitori. Profesorii care refuza vaccinarea vor fi testați la fiecare 72 de ore, iar cei care refuza și testarea vor fi suspendați. ”Școlile…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a explicat mai multe variante care ar putea intra in vigoare din toamna, odata cu inceperea noului an școlar. Ministrul Cimpeanu a prezentat mai multe reguli care vor avea loc din toamna, odata cu inceperea noului an școlar și a explicat ce ipoteze sunt luate in…

- An școlar 2021-2022: Ce elevi vor putea sta ACASA din septembrie, la școala online An școlar 2021-2022: Ce elevi vor putea sta ACASA din septembrie, la școala online Sorin Cimpeanu nu exclude posibilitatea de a folosi in continuare scenariile, dar spune ca acestea vor fi doar o varianta de rezerva.…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat ca in scoli se vor respecta in continuare normele de protectie sanitara, dupa 13 septembrie, cand se vor relua cursurile, printre care purtarea mastii, distantare adecvata si aerisirea spatiilor. El a precizat ca elevii care au contraindicatii medicale…

- Școala va incepe pe 13 septembrie cu prezența fizica pentru toți elevii, fara scenarii de funcționare, spune ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. „Bazandu-ma pe informațiile pe care le am in limite de competența, bazandu-ma pe cunoașterea condițiilor din școli, in care regulile sanitare au fost respectate…

- Ministrul Educației vrea creșterea duratei anului școlar incepand cu 2022. Sorin Cimpeanu susține ca Romania se afla printre ultimele tari europene din punctul de vedere al duratei cursurilor. Oficialul a precizat ca a facut o propunere in acest sens chiar pentru anul scolar 2021-2022, dar ca aceasta…