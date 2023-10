Stiri pe aceeasi tema

- Fortele terestre israeliene au intreprins incursiuni la sol in Fasia Gaza in cursul ultimelor 24 de ore, a anuntat vineri armata, inaintea unei asteptate ofensive terestre in acest teritoriu palestinian dens populat, potrivit AFP. „In ultimele 24 de ore, fortele armate israeliene au efectuat raiduri…

- Turcia, prin vocea ministrului de Externe, Ali Yerlikaya, a denunțat ordinul de evacuare dat de Israel pentru nordul Fașiei Gaza, calificandu-l drept "complet inacceptabil" și a cerut ca acesta sa fie anulat. Israelul a dat ordin ca in 24 de ore aproape 1,2 milioane de oameni sa evacueze nordul Fașiei…

- Grupul pentru drepturile omului Amnesty International a indemnat vineri Israelul sa ridice "imediat" blocada asupra Fasiei Gaza, afirmand ca "pedepsirea colectiva" a civililor pentru atrocitatile teroriste ale Hamas echivaleaza cu o crima de razboi, relateaza CNN, conform news.ro.Blocada impusa de…

- Toate organizatiile umanitare ale ONU au cerut vineri Israelului sa anuleze ordinul de evacuare totala a nordului Fasiei Gaza in urmatoarele ore “pentru a evita transformarea a ceva care este deja o tragedie intr-o situatie catastrofala”, transmite EFE. La fel ca restul populatiei din Gaza, tot personalul…

- Armata israeliana a anuntat ca o prima aeronava cu provizii de arme de la SUA a ajuns la o baza aeriana israeliana marti seara, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.Presedintele Biden a spus repetat ca Washingtonul va trimite munitie suplimentara si rachete antiaeriene pentru a ajuta Israelul…

- Armata israeliana a declarat marti ca loviturile asupra Fasiei Gaza au ucis mai multi inalti oficiali ai gruparii islamiste palestiniene Hamas, informeaza agentia DPA, citata de AgrepresPrintre cei care ar fi fost ucisi in atacurile israeliene se numara si ministrul Hamas al economiei Jawad Abu Shamala.…

- Armata israeliana continua sa se lupte luni dimineata cu combatanti palestinieni infiltrati pe teritoriul Israelului in ”sapte sau opt puncte” in jurul Fasiei Gaza, a declarat un purtator de cuvant militar la 48 de ore dupa lansarea ofensivei Hamas, relateaza Agerpres . ”Ne luptam in continuare, exista…

- Locuitorii din Fașia Gaza se pregatesc, dupa ce Armata israeliana a avertizat cu privire la noi atacuri aeriene ce vizeaza distrugerea pozițiilor Hamas, ca raspuns la atacul de proporții declanșat sambata de gruparea militara militanta, informeaza Rador Radio Romania.Sirenele au rasunat din nou in…