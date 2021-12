Ordinul dat de la Bruxelles: certificatul verde, obligatoriu din decembrie Aproape toți politicienii din coaliția de guvernare au susținut, la unison, ca Legea certificatul verde va fi adoptata in decembrie. Este din ce in ce mai evident ca acesta este ultimatumul dat de Bruxelles, avand in vedere ca și Luxemburgul va vota, tot in decembrie, legea ”rușinii”, cum o numește populația. In afara de Italia […] The post Ordinul dat de la Bruxelles: certificatul verde, obligatoriu din decembrie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Certificatul verde va deveni obligatoriu la serviciu, dupa modelul din Italia, pentru angajatii de la stat. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca, din cunostintele pe care le are, in Parlament se discuta pe marginea proiectului privind accesul la locul de munca, in…

- Ritmul vaccinarii a crescut in Italia de cand certificatul verde a devenit obligatoriu pentru toți angajații, care, in caz contrar, sunt trimiși in concediu fara plata. Tot mai mulți oameni care ezitau sa se imunizeze anti-COVID au trecut pragul centrelor de vaccinare.

- De cand certificatul verde a devenit obligatoriu pentru toți angajații din Italia, cu zile neplatite pentru cei care nu il prezinta, mulți oameni care ezitau sa se vaccineze impotriva COVID-19 s-au imunizat, relateaza The Guardian.

- Personalul de ingrijire din Italia va fi nevoit sa dispuna de certificatul verde pentru a-si continua activitatea, obligativitatea fiind chiar si pentru cei care lucreaza in casa angajatorului, relateaza Corriere della Sera.

- Mii de oameni au ieșit in strada, in Italia, nemulțumiți de faptul ca certificatul verde a devenit obligatoriu pentru toți angajații. Poliția este in alerta, școlile au terminat cursurile devreme, iar ambasadele au emis avertismente cu privire la posibile violențe pe fondul nemulțumirilor demonstranților…

- Certificatul sanitar COVID-19 devine obligatoriu incepand de vineri in Italia pentru toti angajatii, atat in sectorul public cat si in cel privat, o masura menita sa incurajeze vaccinarea, dar care se loveste de opozitia a milioane de salariati, constata intr-un comentariu AFP. Prima tara europeana…

- Italia este prima țara europeana unde certificatul verde devine obligatoriu la locul de munca incepand cu 15 octombrie. In acest sens, președintele Klaus Iohannis a fost intrebat, joi, daca o astfel de masura este necesara și la noi pentru medici și profesori. „Este o masura care se discuta…

- Certificatul verde va deveni obligatoriu pentru toți angajații din Italia. Cei care nu il prezinta vor pierde bani din salariu inca din prima zi de absența Certificatul verde va deveni obligatoriu pentru toți angajații din Italia. Cei care nu il prezinta vor pierde bani din salariu inca din prima zi…