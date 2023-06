Stiri pe aceeasi tema

- Ordinul ministrului Educatiei pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, care prevede ca mediile se pot incheia cu doua note, a fost trimis spre publicare, anunta Ministerul Educatiei. „Au fost integrate propunerile…

- Numarul minim de calificative sau note acordate elevului la o disciplina de studiu pentru anul scolar 2022-2023 este de doua iar situatia scolara anuala a elevilor, pe clase, poate fi incheiata fara ca aceasta sa fie validata de catre consiliul profesoral din unitatea de invatamant in sedinta de incheiere…

- Ministerul Educației a transmis marți ca a fost publicat in Monitorul Oficial ordinul de ministru care prelungește termenul de incheiere a mediilor pentru elevii din clasele din anii terminali, care au examenele naționale, in contextul greve generale.

- A fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru modificarea Calendarului de administrare a Evaluarilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a in anul școlar 2022 – 2023. Ministerul Educației anunța ca a fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial ordinul…

- Probele sesiunii speciale a examenului național de Bacalaureat se vor desfașura in perioada 15-25 mai. Calendarul a fost semnat, miercuri, de ministrul Educației, Ligia Deca. Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Educației, la aceasta sesiune se pot inscrie absolvenții de liceu participanți…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a semnat ordinul privind structura anului scolar 2023-2024, care prevede ca vacanta de primavara din anul 2024 va include perioada Sarbatorilor Pascale. ‘Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a semnat ordinul privind structura anului scolar 2023-2024. A fost integrata propunerea…