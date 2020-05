Ordinul biochimiștilor din România: Unul din cinci teste PCR are rezultat fals negativ Un protocol cu 15 analize esențiale pentru depistarea bolii COVID-19, monitorizarea și prognosticul evolutiei pacienților a fost, transmis, luni, Ministerului Sanatații in vederea stabilirii unui plan de management al infecțiilor COVID-19 pe teritoriul Romaniei. Documentul arata ca pe baza experienței, unul din cinci teste de laborator este FALS negativ prin testarea rRT-PCR recomandata de Organizația Mondiala […] The post Ordinul biochimiștilor din Romania: Unul din cinci teste PCR are rezultat fals negativ appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

