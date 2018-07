Ordinul Arhitectilor din Romania (OAR) vrea ca autorizatiile de construire sa fie obtinute in termenul legal de 30 de zile sau intr-un interval si mai scurt, iar, in acest scop, a lansat platforma online www.30zile.ro. Alexandru Gavozdea, presedintele OAR, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca platforma online isi propune sa-i adune pe toti actorii din industrie la o masa pentru a negocia impreuna modul in care, probabil, prin instrumentul digitalizarii administratiei, se pot obtine autorizatii de construire in 30 de zile. "30 de zile e termenul legal in care trebuie emisa autorizatia…