- Doua noi organizatii se adauga protestelor lansate impotriva deciziei de detasare a directorul Directiei de Cultura Timis, Sorin Predescu, la Craiova. Ordinul Arhitectilor din Romania, filiala Timis, respectiv Asociatia Peisagistilor din Romania, filial teritoriala Vest, solicita anularea deciziei.…

- Ordinul Arhitecților din Romania – OAR, Filiala Teritoriala Timiș și Asociația Peisagiștilor din Romania – AsoP, Filiala Teritoriala Vest au facut, ieri, un apel comun catre Ministerul Culturii sa revoce ordinul de mutare a șefului Direcției Județene pentru Cultura Timiș, Sorin Predescu. ”OAR filiala…

- Sorin Vlad Predescu, inca șeful Direcției Județene pentru Cultura Timiș a anunțat, printr-un mesaj pe Facebook, ca va fi detașat la DJC Dolj. Mutarea vine dupa o perioada in care acesta a fost in conflict deschis cu administrația condusa de Nicolae Robu, Direcția de Cultura reclamand ilegalitatea lucrarilor…

- O lucrare expusa in Piața Unirii din Timișoara a starnit reacții contradictorii pe rețelele sociale. Sorin Predescu, șeful Direcției de Cultura Timiș, spune ca lucrarea nu are avizul instituției pe care o conduce. „Aceasta lucrare expusa in spațiul public (zona protejata de monumente istorice) nu are…

- Sorin Predescu, directorul Direcției Județene pentru Cultura Timiș considera ca amanarea pentru 2023 a exercițiului Capitalei Europene a Culturii este o șansa in plus pentru Timișoara. „Am evitat sa ma pronunț public legat de Capitala Culturala (acum 2023) pentru ca reprezentand in teritoriu Ministerul…

- Scandalul trotuarelor cu sau fara autorizatie legala de constructie intra intr-o noua faza. Aceasta dupa ce un reprezentant al administratiei Timisoarei a depus o plangere penala impotriva directorului Directiei Judetene de Cultura Timis, Sorin Predescu, pentru abuz in serviciu. Demersul vine dupa ce…

- Administrația condusa de Nicolae Robu a trecut la contraatac fața de cei care contesta deciziile edilului-șef. Astfel, primaria a depus o plangere penala pentru abuz in serviciu pe lui Sorin Predescu, directorul Direcției Județene pentru Cultura Timiș. Aceasta nu este prima plangere penala in „epopeea”…