- ANRE a decis prelungirea perioadei in care consumatorii casnici iși pot incheia un contract de energie pe piața concurențiala pana la 30 iunie. In aceasta perioada, cei care pana acum erau in regim reglementat iși pot alege o oferta concurențiala de la furnizorul lor și vor beneficia de facturi regularizate.…

