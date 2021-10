Ordinul a fost publicat. Masca de protecție, obligatorie și în aer liber Masca de protecție redevine obligatorie in spații deschise. Ordinul comun al ministrului sanatații și al ministrului afacerilor interne, care impune purtarea maștii in spații deschise, a fost publicat miercuri seara in Monitorul Oficial. Ministrul sanatații și ministrul afacerilor interne au emis, marți, ordinul comun privind obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile publice deschise, in […] The post Ordinul a fost publicat. Masca de protecție, obligatorie și in aer liber appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

