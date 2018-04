Al treilea copil al printului William si al sotiei sale Kate, a carui nastere este iminenta, va fi al cincilea in ordinea succesiunii la tronul britanic, dupa sora sa mai mare Charlotte, in varsta de aproape trei ani, relateaza AFP luni. Toti mostenitorii aflati in ordinea succesiunii dupa viitorul copil din familia regala britanica vor fi ''retrogradati'' cu o treapta in aceasta ierarhie care ii cuprinde pe toti cei patru copii ai reginei Elisabeta a II-a si descendentii lor. 1. Printul Charles, print de Wales. Nascut in 1948, fiul cel mare al reginei Elisabeta a II-a. 2. Printul…