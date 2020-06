Am sugerat, in textul de saptamana trecuta, ca am putea vorbi de o schimbare in ordinea mondiala daca am asista la modificari semnificative la nivelul unui ansamblu de trei dimensiuni importante ale politicului: configuratia interstatala a puterii, principiul de legitimare a ordinii socioeconomice interne, modelul etic privilegiat pentru individ. Nu am incercat sa ierarhizez aceste dimensiuni si nici sa avansez praguri arbitrare care sa „detecteze" o eventuala (...)