- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat luni seara, 4 octombrie, la finalul ședinței de Guvern, ca din cauza creșterii numarului cazurilor de COVID-19, managerii unitaților sanitare publice cu paturi vor suspenda internarile pentru intervenții chirurgicale și pentru…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca, in prezent, nu se discuta despre posibilitatea de a carantina Bucurestiul, fiind luate alte masuri pentru a stopa raspandirea coronavirusului. "Dorinta noastra este sa nu blocam un oras mare, cu economie cu tot, mai ales ca avem…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat in legatura cu protestul anuntat pentru sambata in Bucuresti de reprezentantii AUR ca "este o situatie care va fi gestionata la nivelul ordinii publice", adaugand ca, din cate stie, manifestatia "nu are aprobare". El…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, spune ca daca nu se va impune vaccinarea obligatorie in instituțiile esențiale, va fi nevoie de o testare periodica a angajaților acestora. Daca salariații se infecteaza cu coronavirus, nu va mai avea cine sa munceasca, a declarat Arafat…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a explicat, pentru News.ro, cum decurge misiunea celor 108 pompieri care sunt in acest moment in insula Evia din Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor.

- Premierul Florin Citu anunta ca echipa de pompieri din partea Romaniei care va pleca in Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor de vegetatie va actiona in zonele indicate de autoritatile elene pe o perioada de 10-14 zile. „Romania este alaturi de Grecia in aceste momente dificile”, subliniaza…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat, vineri seara, ca cei cinci raniti in explozia si incendiul de la centrul de reciclare din Popesti-Leordeni sunt in stare grava, avand si leziuni ale cailor respiratorii.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat ca institutia pe care o conduce s-a implicat in gasirea unor locuri in spitale din strainatate pentru cei doi raniti cu arsuri, victime ale exploziei urmate de incendiu de la Rafinaria Petromidia. Arafat a mentionat ca cei doi…