Ordin pe unitate: ARMATĂ OBLIGATORIE! Pare ca s-a dat ordin pe unitate ca armata sa devina obligatorie in țarile membre NATO. Dar nu numai aici, la cata frenezie vedem in aceste zile pe acest subiect este clar ca interesul depașește granițele Alianței Nord-Atlantice. Buuun, deci, ne-am lamurit cum stau lucrurile, Europa se indreapta in pas alergator spre un razboi cu […] The post Ordin pe unitate: ARMATA OBLIGATORIE! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie vrea sa reintroduca serviciul militar obligatoriu. Este prima promisiune de campanie a premierului Rishi Sunak, care spera sa-și prelungeasca mandatul și dupa alegerile din 4 iulie. Armata e prezentata ca o oportunitate de cariera in condițiile unui viitor tot mai nesigur. Tinerii vor…

- Rusia nu dispune de forte suficiente pentru a reusi o strapungere majora in ofensiva pe care o desfasoara in prezent in Ucraina, a estimat joi generalul american Christopher G. Cavoli, comandantul suprem al fortelor aliate in Europa (SACEUR), potrivit AFP si Reuters."Rusii nu au fortele necesare pentru…

- Pe 9 mai, Rusia sarbatorește anual Ziua Victoriei impotriva Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi Mondial (1939-1945). Pe plan intern, aceasta sarbatoare este o expresie a nostalgiei fața de un cult al victoriei introdus in anii ’70 de liderul sovietic de atunci, Leonid Brejnev. Actualul lider…

- Klaus Iohannis a facut un anunț important cu privire la introducerea stagiului militar obligatoriu in Romania. Șeful statului spune ca, in acest moment, un astfel de proiect nu exista in discuție. In cadrul evenimentul „Romania-NATO, 20 de ani”, președintele a menționat ca Romania beneficiaza de cele…

- Armata israeliana a anuntat marti dimineata ca a desfasurat pentru prima data noul sau sistem de aparare „C-Dome”, versiunea navala a scutului sau antiracheta „Iron Dome”, pentru a contracara un aparat „suspect” care a patruns in spatiul sau aerian, transmite AFP. Luni seara, armata a raportat o alerta…

- Candidatura bizara la comanda NATO a președintelui Klaus Iohannis, impotriva majoritații, nu a ridicat semne de intrebare, altele decat acelea referitoare la propulsarea in alte demnitați. Necesitatea unei armate a UE a devenit o urgența insa ea este aproape imposibila prin apartenența la NATO a…

- O palma pentru Iohannis din partea Americii NATO se afla in plin proces de dezbatere si cautare a consensului cu privire la numele urmatorului secretar general al Aliantei Nord-Atlantice, dar pozitia Washingtonului este aceea ca il sustine pe deplin pentru aceasta functie pe actualul premier olandez…

- In timp ce in Romania se poarta discuții aprinse daca e sau nu cazul sa se reintroduca serviciul militar obligatoriu, una dintre țarile NATO, care nu se afla prea aproape de conflictul din Ucraina, se pregatește serios pentru viitorul apropiat. Danemarca va incepe sa recruteze femei in armata, a dezvaluit…