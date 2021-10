Ordin de protecție și dosar penal pentru un barbat de 50 de ani, din Cugir: Și-ar fi amenințat și lovit, cu pumnii și picioarele, soția și fiul Ordin de protecție și dosar penal pentru un barbat de 50 de ani, din Cugir: Și-ar fi amenințat și lovit, cu pumnii și picioarele, soția și fiul Un barbat de 50 de ani, din Cugir, s-a ales cu un ordin de protecție și dosar penal, dupa ce, pe fondul consumului de alcool, și-ar fi amenințat și lovit, cu pumnii și picioarele, soția și fiul, in varsta de 19 ani. In data de 15 octombrie 2021, in jurul orei 19.00, polițiștii din Cugir au intervenit la o locuința…