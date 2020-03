Ordin de protecție provizorie pentru o femeie care și-a agresat iubitul cu zece ani mai tânăr Peste 50 de ordine de protectie provizorii au fost intocmite de oamenii legii din Buzau, de la inceputul anului, pentru a tine la distanta agresorii de victimele lor. 12 agresori s-au ales cu dosar penal pentru incalcarea prevederilor actului de protectie emis pentru a fi tinuti la distanta de victimele lor. Cele mai multe ordine de protecție provizorie, 31, vizeaza persoane din mediul rural. Unul dintre agresori este o femeie de 35 de ani care și-ar fi lovit concubinul cu peste 10 ani mai in varsta. Cei doi sunt din Amaru, iar barbatul de 45 de ani a sunat la 112 pe data de 29 ianuarie pentru… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol si foto: stiridebuzau.ro

