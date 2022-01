Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Constanța au emis un ordin de restricție pe numele unei mame care a fost filmata in timp ce iși batea fetița in varsta de 2 ani. Un clip video in care femeia iși lovește copila a aparut pe internet și a ajuns in atenția poliției.

- O femeie de 29 de ani din Constanta este cercetata dupa ce isi loveste fetita in varsta de doi ani si o ameninta ca o omoara. Politistii au emis un ordin de protectie impotriva femeii, potrivit news.ro. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a transmis, sambata seara, ca in urma aparitiei…

- In urma aparitiei in spatiul public a unor imagini in care se observa cum o persoana aduce injurii si exercita acte de violenta asupra unei minore, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, face urmatoarele precizari: In cursul zilei de astazi, politistii din cadrul Politiei municipiului…

- Politistii ialomiteni au emis un ordin de protectie provizoriu pe numele unui barbat de 47 de ani care si-a lovit tatal in varsta de 73 de ani, informeaza vineri IPJ Ialomita. La data de 6 ianuarie, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr.1 Slobozia au fost sesizati cu privire la…

- Politisti din cadrul Biroului Rutier Constanta s au sesizat, din oficiu, cu privire la imaginile aparute in spatiul public, in care un autoturism circula pe sensul opus de mers, in municipiul Constanta bulevardul Mamaia. Oficial de la IPJ Constanta In cursul zilei de astazi, 6 decembrie a. c., politisti…

- Dosar penal pentru un barbat din Alba, dupa ce și-a lovit iubita cu pumnii peste cap: Polițiștii au emis și un ordin de protecție Dosar penal pentru un barbat din Alba, dupa ce și-a lovit iubita cu pumnii peste cap: Polițiștii au emis și un ordin de protecție La data de 15 noiembrie 2021, polițiștii…

- Antivaccinistul care a facut scandal intr-un autobuz din Cluj risca sa fie amendat pentru nepurtarea maștii. ”Avand in vedere imaginile aparute in spațiul public ce surprind o persoana care nu respecta masurile de protecție individuala intr-un mijloc de transport public in comun, polițiștii clujeni…

- Un consilier local din orașul brailean Faurei, fost candidat ProRomania la funcția de primar, a obținut in instanța un ordin de protecție impotriva soției sale, care l-ar fi batut. Gabriel Grigore Mocanu susține ca a fost nevoit sa sune la 112 pentru ca femeia ar fi devenit violenta, dupa ce ar fi venit…