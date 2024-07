O pisica a cazut victima certurilor dintr-un fost cuplu. In culmea furiei, barbatul a ucis animaluțul preferat al fetiței sale, fapt care a reprezentat un argument in plus pentru emiterea unui ordin de protecție. In plangerea adresata Judecatoriei din Harlau, A.B. a cerut emiterea unui ordin de protecție impotriva fostului sau soț, prin care sa […] Articolul Ordin de protecție emis de judecatori impotriva unui barbat care a omorat pisica fiicei sale apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .