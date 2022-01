Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor a cerut guvernelor din statele UE sa cenzureze dezbaterile și comunicarile privind necesitatea ca populația sa fie vaccinata la intervale scurte de timp. Totodata, din comunicarea publica trebuie scoasa referirea la vaccinul pentru varianta Omicron. Instituția europeana considera ca toate aceste informații au condus la scaderea dorinței […] The post Ordin de la UE: Populația nu trebuie sa știe ca va fi injectata la intervale scurte de timp first appeared on Ziarul National .