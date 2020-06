Stiri pe aceeasi tema

- Fara sa explice daca vorbeste serios, presedintele american a afirmat in fata sustinatorilor sai reuniti la Tulsa, in Oklahoma, ca testarea este "o arma cu doua taisuri". "Iata partea proasta: cand exista acest volum de testari, gasim mai multi oameni, descoperim mai multe cazuri", a continuat el la…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter s-a produs sambata noapte in nordul statului Oklahoma, la cateva ore dupa ce presedintele Donald Trump a sustinut un miting in acest stat, relateaza Agerpres.ServiciulNational de Meteorologie din Tulsa a inregistrat initial seismul cumagnitudinea…

- Lungi cozi de oameni s-au format la intrarea in arena care va gazdui primul mare miting al președintelui american Donald Trump de dupa inceputul pandemiei de coronavirus. Trump se va adresa susținatorilor sai in Tulsa, in statul Oklahoma, conform BBC.

- Primul miting electoral al președintelui Donald Trump dupa perioada de restricții, care are loc la Tulsa, in Oklahoma, incepe cu stangul: șase membri ai echipei de campanie au fost testați și au aflat ca sunt infectați cu coronavirus, scrie Sky News.Temerile privind siguranța participanților la marele…

- Șase membri ai echipei care a organizat mitingul de campanie a lui Donald Trump se dâmbata din Oklahoma au fost testați pozitiv cu Covid-19, a anunțat echipa de campanie a lui Trump cu câteva ore înainte de începerea primului mare miting organizat într-o sala închisa…

- Cu cateva luni inainte de lansarea campaniei electorale, Donald Trump intentioneaza sa-si adune sustinatorii, sambata viitoare, la o intalnire organizata intr-o arena inchisa. Expertii in sanatate publica spun ca aceasta decizie este una gresita in contextul pandemiei de Covid-19, scrie AP, conform…

- Participanții la mitingul de campanie al lui Donald Trump care va avea loc in Tulsa, Oklahoma, primul de acest fel in perioada de pandemie, iși asuma toate riscurile de infectare cu COVID-19 care pot aparea in cadrul acestui eveniment, a anunțat biroul de campanie a lui Trump, conform CNN.

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, este dur criticat de medicii de peste Ocean, dupa ce a venit cu ideea sa se cerceteze daca infecția cu noul coronavirus ar putea fi oprita daca se injecteaza dezinfectant in corp.