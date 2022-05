Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1,25 miliarde de chinezi au fost complet vaccinati impotriva COVID-19, reprezentand 88,74% din populatia tarii, a declarat vineri un oficial chinez din domeniul sanatatii, relateaza Xinhua.

- Comisia Europeana a anuntat ca intre 60% si 80% din populatia din UE ar fi fost infectata deja cu noul coronavirus, intr-o perioada in care blocul european a intrat intr-o faza post-urgenta a pandemiei de COVID-19, in cadrul careia raportarea in masa a infectarilor nu va mai fi necesara, potrivit Reuters.…

- Județul Hunedoara ocupa locul 16 la acoperirea vaccinala anti-COVID, potrivit celor mai recente date publicate de Direcția de Sanatate Publica Hunedoara. 41,64% din populația eligibila, care reprezinta 46,69% din totalul locuitorilor județului, a fost vaccinata impotriva noului coronavirus.…

- Chiar daca campania de vaccinare a fost redusa la nivel național, Direcția de Sanatate Publica Timiș anunța ca in aceste zile județul a atins pragul de 50% din populația eligibila vaccinata cu cel puțin o doza anti-Covid.