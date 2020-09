ORDEA – Instalații bine alese In prezent, Compania ORDEA este recunoscuta in domeniul instalațiilor ca fiind un etalon pe piața județului Mureș și al Transilvaniei. Realizarile companiei ORDEA se datoreaza unei echipe de specialiști compusa din ingineri și tehnicieni dedicați instalațiilor, care asigura consultanța, proiectare, furnizare, service și instalare. Echipa ORDEA numara in momentul de fața peste 30 de angajați. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

